在英国，莫斯塔法·塞帕万德和法尔哈德·马内什因代表伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）监视持异议记者而被判有罪。据The National报道，调查材料和截获的信息还表明，向执行者承诺的大额报酬往往并未到账。

承诺的钱款没有到账

伦敦警方表示，塞帕万德的部分动机是伊斯兰革命卫队联系人承诺向他支付15万英镑，即约20万美元。然而，在其手机中发现的信息显示，他始终没有收到这笔钱。

塞帕万德以卖车作为兼职收入来源，他向联系人抱怨开支问题。他认为，由于其住所受到监视，他的汽车可能已经暴露，因此购买了另一辆车，并称这让家人背上了债务。他还表示，自己已花费8000英镑，并考虑到此类活动的犯罪风险，要求至少预先转账1万英镑。

英国反恐警察高级协调员维基·埃文斯在判决后警告称，人们经常因社交媒体上承诺的巨额款项而被招募。同时，执行者承担所有风险，却可能得不到报酬，或只能获得部分报酬。

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美国的案件

在美国，司法部表示，沙赫拉姆·普尔萨菲（又名迈赫迪·雷扎伊）据称曾代表圣城旅试图策划杀害美国前总统国家安全顾问约翰·博尔顿。根据法庭文件，2021年，他为杀人提供20万美元，为另一项任务提供100万美元。经过谈判，刺杀博尔顿的报酬升至30万美元，但款项并未到账。

美国司法部称，普尔萨菲将延迟归咎于未获伊斯兰革命卫队高级官员批准。他于2022年被起诉；据该媒体报道，他目前身在伊朗。美国联邦调查局宣布，悬赏最高2000万美元，以奖励能促成其被捕或定罪的信息。

针对伊朗裔美国记者和活动人士马西赫·阿利内贾德的阴谋案中，也出现了有关预付款的类似争议。检方称，他们所指称的一名与伊斯兰革命卫队有关联、身在德黑兰的特工法尔哈德·沙凯里，以10万美元雇用了在美国的卡莱尔·里维拉和乔纳森·洛德霍尔特。洛德霍尔特于2024年承认参与与跟踪和洗钱有关的阴谋，里维拉则因谋杀阴谋被判处15年监禁。

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