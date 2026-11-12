英国伍尔维奇法院裁定两名伊朗公民协助外国情报机构罪名成立。据Cyprus Mail报道，该案涉及监视波斯语电视台 Iran International 的记者。该电视台对伊朗当局的活动进行批评性报道。

法院裁决

41岁的莫斯塔法·塞帕万德因违反英国《国家安全法》的两项指控被判有罪。46岁的法尔哈德·贾瓦迪·马内什因一项协助外国情报机构的指控被判有罪。

塞帕万德还因与检方所称的袭击一个或多个目标计划有关的指控被判有罪。马内什就第二项涉及准备袭击的指控被判无罪。两名被定罪者的刑罚将于下个月确定。

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监视电视台员工

检方在审判开始时表示，塞帕万德和马内什于2024年8月至2025年3月期间监视 Iran International 的员工。反恐警察高级协调员维基·埃文斯表示，塞帕万德是根据伊斯兰革命卫队或伊朗情报机构中间人的指示行事。

警方称，这是首起伊朗公民根据2023年通过、旨在应对外国国家威胁的《国家安全法》被定罪的案件。伊朗多次否认参与间谍活动或其他类似活动。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格希此前表示，他对2025年5月塞帕万德及其他人员被捕感到担忧。

第三名被告、57岁的沙普尔·卡莱哈利·哈尼·努里被法院判定两项指控均不成立。

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