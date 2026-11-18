英国教授彼得·欣德马什曾在护士露西·莱特比一案中担任控方专家证人，他于2023年3月被禁止治疗患者。据《卫报》报道，这一决定由伦敦大学学院医院信托基金在莱特比于曼彻斯特受审期间作出，但陪审团并未被告知此事。

欣德马什是一名儿科内分泌学家。他在法庭上表示，切斯特伯爵夫人医院的两名婴儿可能通过静脉输液袋遭到胰岛素投毒。他关于可能存在胰岛素投毒的证词被视为对控方至关重要。报道没有提供直接或法医证据证明是莱特比本人或其他人向输液袋中加入了胰岛素。

医院的担忧

据该报报道，UCLH医疗总监蒂姆·霍奇森告诉英国医疗监管机构总医务委员会，医院无法接受其认为欣德马什对儿童和年轻人构成的风险水平，即使在密切监督下也是如此。其中一个原因是对他向患者提供的有关胰岛素建议之安全性的担忧。

霍奇森称，在两起案例中，这名教授自行建议家属停止在家中为儿童注射胰岛素。一名患者发生了糖尿病酮症酸中毒，这是一种与严重胰岛素缺乏有关、危及生命的并发症。同时，霍奇森指出，尚不清楚该事件在时间上是否与欣德马什据称给出的建议吻合。医院还担忧他过度关注低血糖和糖尿病的罕见原因。

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医疗法庭的决定

已在调查欣德马什是否适合执业的总医务委员会请求暂停其医生注册资格。2023年4月，医疗法庭没有支持这一申请，但裁定该医生在治疗患者时只能在直接监督下工作。法庭表示，无法确定此前的限制是否被正式违反，但UCLH指出的三起案例引发了对患者安全的疑问。

莱特比的辩护团队知晓总医务委员会的调查，但据《卫报》报道，并未获悉欣德马什被禁止从事临床工作以及法庭的决定。该报指出，这些信息本可能为辩方提供理由，质疑该专家的可靠性，或请求法院告知陪审团。

露西·莱特比案

莱特比被判谋杀7名婴儿及企图谋杀另外7名婴儿罪名成立，被判处15个不得提前释放的终身监禁刑期。上诉法院驳回了她的申请，而莱特比本人坚持自己无罪。她的律师马克·麦克唐纳已请求刑事案件复审委员会将此案移交上诉法院。

欣德马什没有回应《卫报》有关医院提出的担忧、监管机构调查以及在审判期间披露这些信息的问题。为支持莱特比申请而提供意见的专家对他的评估提出质疑，并表示控方使用的基于免疫分析法的血液检测可能产生错误结果。

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