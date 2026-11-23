英国10至15岁青少年中报告存在严重情绪困难的比例，从2009年的约11%上升至2024年的超过27%。这一增长在女孩中最为明显：2024年，约39%的女孩得分升高，而男孩为16%，News-Medical报道称，该数据援引《欧洲流行病学杂志》的一项研究。

15轮调查数据

曼彻斯特大学、伦敦大学学院和剑桥大学的科学家分析了2009年至2024年间英国住户纵向研究中16,356名参与者的数据。研究人员共使用了46,218项观测数据；每名参与者的随访时长中位数为三年。

研究人员使用优势与困难问卷评估心理状况。问卷中的较高分数表明存在显著症状，但并不构成临床诊断。情绪困难的增长在2014年后加快，并在2019年后再次加快。多动症状在2017年前维持在约16%，但在研究结束时超过27%，尤其是在女孩中。

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风险行为有所减少

与此同时，研究人员记录到多种风险行为减少。青少年较少报告饮酒、吸烟、与父母发生冲突，以及在父母不知情的情况下于21:00后外出。存在行为问题的青少年比例从约14%降至11%；这一下降主要由男孩推动，而女孩中的该指标略有上升。

一些与健康相关的习惯则有所恶化。在工作日至少使用社交媒体四小时的人群比例几乎翻倍，从2009/10年的6.2%增至2023/24年的11.7%。每周食用快餐的比例从18%升至26%，每周进行体育或健身少于三天的比例则从约25%升至35%。2016/17年至2023/24年间，一生中使用过电子烟的比例增加了59%。

作者强调，所有指标均基于自我报告，调查参与率下降可能影响结果。该研究的观察性特征也无法确定所发现变化的原因。

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