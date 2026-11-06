在英国，印度籍船长阿贾伊·潘图因涉嫌违反针对俄罗斯联邦这一侵略国的制裁而被起诉。在英国军方于6月14日在英吉利海峡拦截由他指挥的油轮MT Smyrtos后，他仍被拘押。法院拒绝准许该船长保释；若罪名成立，他将面临最高10年监禁，半岛电视台报道。

在国际水域拦截

据英国国防部称，扣押MT Smyrtos的行动由时任首相基尔·斯塔默批准。行动动用了奇努克、梅林Mk4和野猫直升机、一架P-8A“波塞冬”巡逻机、一艘护卫舰和一艘扫雷防御舰艇。

遭拦截时，这艘油轮位于英国领土管辖范围之外的国际水域。该船运载来自俄罗斯的石油，并经由苏伊士运河驶往印度。英国当局称，MT Smyrtos与所谓的影子船队有关联——西方国家称，这一船舶网络帮助莫斯科规避针对石油和天然气出口的经济限制。

该油轮此前悬挂冈比亚国旗航行，并于2025年12月改挂喀麦隆国旗。与此同时，劳氏日报情报公司曾报道称，该船已于6月从喀麦隆船舶登记册中被除名。MT Smyrtos归一家中国公司所有。

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海洋法问题

律师和海员工会代表称，潘图一案非同寻常。他们表示，其他欧洲国家也曾扣留涉嫌违反对俄制裁的船只，但船员大多被释放。今年在法国，一艘涉嫌属于影子船队的船只的船长被缺席审判；芬兰一家法院则以缺乏管辖权为由驳回了针对一艘俄罗斯油轮船长的指控。

人权海洋组织（Human Rights At Sea）创始人大卫·哈蒙德表示，英国法院的裁决可能界定船长运输受制裁货物的责任边界。他还指出，可能出现将海员刑事化的风险：他们可能不知道非法货物的存在，或无权就船舶航线和商业运营作出决定。

英国国防部援引《联合国海洋法公约》的规定称，当有合理理由怀疑一艘商船不具有国籍时，军舰可以核查其船旗。同时，各国在国际水域对船只及其船员实施本国制裁制度的权利，仍是国际法中存在争议的问题。

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