据《卫报》报道，2026年上半年，英国根据欧洲共同体联系协定（ECAA）途径批准土耳其公民无限期居留申请的数量下降了78%。2025年1月至6月，ECAA申请人获得了3378份永久居留许可，而2026年同期仅为745份。

ECAA长期以来一直是希望在英国创业的土耳其公民获得英国居留权的途径。该报称，自今年年初以来，数百名ECAA签证持有人被拒绝获得永久居留权，并可能面临被要求离境。

拒绝与错误

《卫报》写道，自2025年9月以来提交的申请中，被拒数量尤其大幅增加。处理ECAA案件的律师还表示，此类申请的审理延迟超过了通常的六个月期限。

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据该报消息，拒绝信中出现了基本错误，以及规则未规定的要求。在一起后来被撤销决定的案件中，英国内政部称其无法找到申请人企业的网站，也无法确认其在互联网上的存在，包括在社交媒体上的存在。该部门还错误地称申请人未提交完整的银行对账单。另一起案件中，英国内政部工作人员错误计算了申请人在国外停留的天数。

政界人士的反应

英国前外交大臣、托特纳姆选区议员戴维·拉米表示，来自其选民的求助可能表明英国内政部政策发生了突然变化。他说，这些故事令他想起温德拉什丑闻，并呼吁该部门重新审视处理此类案件的方式。

处于行政复审阶段的ECAA申请数量从2025年的145件增至2026年1月至8月中旬期间的395件。英国内政部发言人表示，审理ECAA永久居留申请的规则没有改变，每起案件均按照已公布的规则和指南进行个别评估。

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