在英格兰、威尔士和北爱尔兰，只有6.4%的卒中患者获得推荐量的康复治疗——每天三小时、每周至少五天。Sentinel Stroke National Audit Programme的年度报告指出了这一情况，《卫报》报道。

该指标下降

该审计基于英国三个地区医院的数据。2026年1月至3月，获得推荐治疗量的患者占6.4%，而2024年10月至12月这一比例为7.5%。

2026年第一季度，患者平均每天接受40分钟治疗，比2024年底少6分钟。记录到的最少治疗量为15.2分钟，最多为57.3分钟。只有68%的患者在出院后继续获得康复支持。

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Stroke Association的反应

英国国家卫生与临床优化研究所的建议包括物理治疗、言语治疗和作业治疗，以帮助患者从卒中引起的脑损伤中恢复。这些建议适用于英格兰和威尔士，在北爱尔兰也得到遵循。

Stroke Association首席执行官朱丽叶·鲍韦里表示，这些数据表明，许多人在卒中后的最初几天以及随后数月和数年中缺乏必要的支持。该组织估计，卒中每年给英国造成约257亿英镑的损失，其中137亿英镑用于为卒中幸存者提供社会照护。

英国卫生与社会保健部表示，国家医疗服务体系正在努力提供快速支持和长期康复服务。该部门还宣布了一项计划，即在十年内将心血管疾病和卒中导致的过早死亡减少四分之一。

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