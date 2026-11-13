一项涉及6,978名46岁英国人的研究显示，按体重指数被归为肥胖的人中，近69%按照新的分类系统属于临床前肥胖，而非临床肥胖。伦敦大学学院、UCLH NIHR生物医学研究中心和Barts Health NHS Trust研究人员的论文发表于《International Journal of Obesity》，News-Medical报道。

新的分类方法

研究人员分析了1970年英国队列研究参与者的数据。评估使用了在参与者46岁时随访期间收集的体检结果、问卷和访谈资料。

新的临床系统不仅考虑过多脂肪组织，还考虑器官功能受损和功能限制。没有过多脂肪组织的人被归入非肥胖组。存在过多脂肪组织、但没有与之相关的功能受损或限制者，被认定为临床前肥胖。若存在功能限制、与肥胖相关的器官功能障碍，或两种因素兼有，则被视为临床肥胖。

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与体重指数的比较

为近似应用新标准，作者使用了有关参与者身体成分、腰围、健康状况和功能能力的现有数据。同时，他们还按照世界卫生组织的标准BMI阈值进行分类。

临床肥胖与随后五年内更高的死亡可能性相关。与此同时，常规BMI类别未显示出与五年死亡率存在统计学显著关联。作者指出，研究中的死亡人数较少，因此这些结论的统计效力有限。

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