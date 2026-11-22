在英国，那些胎儿期发育或生命最初几年处于糖供应配给时期的人，在成年后呈现出与较低生物学年龄相对应的血液指标。正如ScienceAlert报道，这是发表在《自然·通讯》期刊上的一项研究作者得出的结论。

比较了限制取消前后出生的人群

科学家分析了54,201名UK Biobank参与者的数据，这些人于1951年10月至1956年3月期间出生在英国。1953年9月，该国取消了购买糖的限制，此后糖的消费量急剧上升。这使得研究人员能够比较在人生早期发育阶段生活在不同糖供应条件下的人群。

研究人员聚焦于生命最初的1,000天——从受孕至大约两岁。他们采用PhenoAge方法，该方法根据实际年龄和九项血液指标评估生物学年龄，其中包括葡萄糖水平、炎症标志物和血细胞特征。

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差异约为五个月

在考虑年龄、性别、出生地以及母亲在孩子出生前后吸烟情况后，仅在出生前受到配给限制影响与生物学年龄加速指标低约0.26年、即约三个月相关。如果限制在生命第一年的部分时间内持续，差异增至约四个半月；若影响持续至第二年，则约为五个月。

这一关联在两种性别中均有发现，但在女性中更强。在从胎儿期至两岁期间受到配给限制影响的人群中，在纳入UK Biobank后的后续随访期间，还发现其年龄相关性白内障风险低17%，慢性肾病风险低22%。

作者强调，该研究并不能证明在早期减少糖摄入可预防疾病。研究缺少参与者个人糖摄入量的数据，其他战后变化也可能影响结果。估算生物学年龄的差异同样不意味着参与者会多活五个月。

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