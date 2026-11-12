英国前卫生大臣艾伦·米尔本的审查建议，以地方短期支持基金取代向大多数25岁以下残障人士发放的PIP补贴。正如《卫报》报道，该基金可为必要设备和短期支出提供资金。

根据建议，25岁以下人士将不能申请PIP和通用信贷中的健康部分。作为替代，建议为他们设立新的青年津贴，其水平与通用信贷的标准费率相同。

地方基金

据该报报道，人们可向地方基金申请购买设备或支付短期费用的资金，包括前往培训课程或面试的交通费用。该基金将由地方顾问管理，并计划在需求出现后迅速提供资金。

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对大多数年轻人而言，该基金将取代PIP等长期支持，但需求最严重的人士除外。还建议向病情最严重者或残障程度最严重者提供额外费用补偿，不论其就业状况如何；同时，为因严重残障而永远无法工作的人提供更高水平的保险保障。据《泰晤士报》报道，独立生活的人士，包括离开照护体系的人，可能获得提高后的青年津贴费率。

提案的目标与批评

米尔本将于下周二提交一份关于青年失业的报告。他表示，拟议的支持措施到2036年可创造44万个就业和教育机会，并使年轻人的净收入增加逾20亿英镑。

与此同时，慈善机构约瑟夫·朗特里基金会警告称，这项改革可能削弱针对数十万残障或有健康问题年轻人的支持体系。唐宁街没有排除这些改变可能影响现有补贴领取者的可能性。工党议员贝尔·里贝罗-阿迪也对可能削减已在学习或工作的残障年轻人的援助表示担忧。

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