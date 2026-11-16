英国未就业、未接受教育且未参加职业培训的年轻人数量增加，在很大程度上与其身体和心理健康恶化有关。伦敦大学学院（UCL）的研究人员得出了这一结论，News-Medical报道称。

15年数据

研究人员分析了英国1.5万多名16至24岁参与者的回答，这些数据是在2009年至2023年间作为英国住户纵向研究（UK Household Longitudinal Study）的一部分收集的。该研究发表于《BMC Global and Public Health》期刊。

在2009年至2013年金融危机后，未参与工作、教育或培训的年轻人占比为12%至15%。2014年至2018年，这一比例降至10.5%至11.5%；自2019年起至2023年观察期结束，则维持在15%至16%。

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健康是因素之一

2019年至2023年，约9%的受访者报告存在健康问题或残疾，而2014年至2018年这一比例约为4%。在这两个时期，出现心理困扰的受访者比例从约18%上升至21%。

与此同时，存在健康问题、残疾或心理困扰的年轻人不工作或不学习的可能性没有变化。作者还发现，临床诊断抑郁症的患病率与非就业率同步变化：其在2022年至2023年间的上升，推动了脱离工作和教育的年轻人比例提高。

据估计，2026年4月至6月，英国有98.1万名16至24岁的人未工作、未学习且未参加培训，约为每八人中一人。研究人员指出，健康恶化并不能解释该指标的全部增长，因此其他因素也发挥了作用。

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