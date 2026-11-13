在宣判后，英国将恢复审理将40岁的穆罕默德·阿尔-法蒂赫引渡至德国的程序。德国调查人员怀疑他和另外七人筹备袭击以色列外交官、犹太社区中心以及支持以色列的活动，《国民报》报道。

伯明翰刑事法院陪审团裁定阿尔-法蒂赫伤害一名讨债人罪名成立，但宣告其故意伤害罪名不成立。他被继续羁押至宣判。

德国的指控

德国联邦检察院于2025年11月3日对阿尔-法蒂赫签发逮捕令。根据调查，他是一个团伙的成员，该团伙一直在囤积武器和数百发弹药，用于在10月7日袭击事件两周年之际实施袭击。

检方称，阿尔-法蒂赫曾两次与涉嫌同伙阿贝德·阿尔·G会面，从其手中获得五把手枪和弹药，并将其运往维也纳储存。检方称，他还录制了一段视频，以哈马斯的名义宣称对计划中的袭击负责。

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该团伙的其他涉嫌成员于2025年10月在柏林被拘留。根据控方说法，当时该团伙已购入一支自动步枪、13把手枪和700发弹药。

伯明翰审判

英国审判期间，法庭获悉，这名讨债人因阿尔-法蒂赫的妻子拖欠900英镑停车罚款而来到其住所。根据案件材料，在发生冲突后，阿尔-法蒂赫手持两把菜刀追赶他，用砖头砸碎汽车车窗，并在其头部造成割伤。

法庭还获悉，阿尔-法蒂赫出生于德国，在加沙长大，2014年移居英国，并于次年获得庇护。据《世界报》报道，他此前曾担任哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚的保镖。

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