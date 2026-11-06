英国敦促能源供应商帮助负债家庭——《卫报》

英国政府敦促最大能源公司的管理层在今年冬天更积极地帮助拖欠能源账单的家庭。此举发生在计划拨出近25亿英镑，用于核销创纪录规模的消费者债务之前，《卫报》报道。

为240万户家庭提供帮助

能源消费者事务大臣波莉·比林顿与包括Octopus Energy、British Gas和EDF Energy在内的公司管理层举行了线上会议。会议讨论了政府为约240万户面临最大困难的家庭减少能源债务的计划。

债务减免计划是财政大臣在年度预算声明中提出的更广泛战略的一部分。到今年年底，家庭能源债务总额可能达到70亿英镑。

供应商的作用

预计供应商将自行识别可能面临财务困难的客户，并向他们提供债务偿还计划，或将其转介至提供债务咨询的服务机构。

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政府还打算与行业合作，简化对需要额外支持家庭的识别工作，并升级支付系统。政府支持使用智能电表和智能预付费电表，使消费者能够追踪支出并避免债务累积。

据该报报道，目前平均每户家庭每年在能源账单中支付约50英镑，用于覆盖市场上的未偿债务。政府认为，一次性债务减免计划和防止新增债务的措施，可在未来十年为所有家庭平均节省约130英镑。

根据现有估计，约40%的未付账单是在搬家期间累积的。计划中的变化包括要求房东向供应商提供电表读数以及租户入住或搬出的日期。

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