英国性暴力受害者呼吁政府紧急打击那些通过互联网安排对被镇静剂迷昏的女性实施性暴力的男性。Channel NewsAsia报道称，消息援引法新社。

劳拉·毕晓普表示，她于2021年得知，她的丈夫长期在她的饮料中加入镇静剂、强奸她，并邀请陌生人对她实施暴力。2022年，她的前夫丹尼尔因给她下药并强奸她，被判处超过14年监禁。毕晓普称，他在狱中电话交谈时承认，曾邀请至少7名陌生男性。

一系列刑事案件

本月，在英格兰西南部，4名男子被裁定对当时昏迷的乔安妮——菲利普·杨的妻子——实施性暴力罪名成立。据法新社报道，这些犯罪持续了7年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

曼彻斯特正在审理9名被控侵害一名女性的男子的案件。控方称，她的丈夫在二十多年间一直给她下药并强奸她。今年，至少两名男子已在伦敦和北安普顿的类似独立案件中认罪。11月26日，在北安普顿，一名男子因多次对昏迷的妻子实施性暴力并拍摄这些犯罪行为，被判处12年监禁。

网络论坛与未被揭露的犯罪

英国国家打击犯罪局表示，调查人员对这类犯罪的规模感到震惊，而网络论坛为此带来了新的维度。该机构的一项调查发现，超过270人与一个论坛有关联，由此在英国及国外至少引发了14项独立调查。

根据去年公布的年度犯罪数据，英格兰和威尔士近四分之一的受害者在最近一次遭受性暴力时处于昏迷或睡眠状态。Rape Crisis组织已开始培训工作人员识别所谓有药物参与的有组织性暴力的早期迹象。与此同时，此类犯罪很难被发现，而且往往未被报案。

关注我们在