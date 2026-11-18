英国居民家庭能源账单可能从2027年1月起上涨26%，达到自2023年以来的最高水平。咨询公司Cornwall Insight作出了这一预测，OilPrice报道称。Cornwall Insight将预期上涨与伊朗战争背景下天然气和电力批发价格上涨联系起来。

2027年初预测

根据Cornwall Insight的最终预测，2027年1月至3月，典型消费者的年度价格上限将为2166英镑，即2852美元。这比当前水平高443英镑，即583美元。

Cornwall Insight零售市场主管克雷格·洛里指出，新的上涨将发生在1月较寒冷的时期，届时能源消费将增加。他表示，家庭已经面临生活成本危机。

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当前资费上限

目前，英国能源账单处于三年来的最高水平。由于天然气价格上涨，监管机构Ofgem在10月至12月将家庭价格上限提高了4%。

英国实行Energy Price Cap机制，限制供应商可向居民消费者收取的每单位能源资费。Ofgem在解释10月的上调时，将其与持续的中东冲突以及全球天然气市场的不稳定导致天然气批发价格上涨联系起来。

分析师评估

不同分析师预计，2027年第一季度英国居民家庭能源账单将上涨25%至30%。预测将此与天然气价格飙升联系起来，而中东危机仍在持续。

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