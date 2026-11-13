英国考虑限制环保诉讼费用保护——《卫报》

英国政府正在考虑削弱法律保障，这些保障限制了公众团体在挑战有关开发建设及其他可能威胁自然的项目决定时所承担的费用。《卫报》报道。

防范高额诉讼费用

这涉及《奥胡斯公约》的机制——英国于2005年将其纳入立法的一项环境条约。该公约保障公民参与环境问题民主程序的权利，包括有关污水污染、道路或数据中心建设的事项。

目前，败诉的个人在环境诉讼中支付的对方费用不超过5000英镑。对组织而言，这一上限为1万英镑。这些限制旨在防止通过法院保护环境对公民和公共利益团体而言变得过于昂贵。

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正在讨论哪些变化

据环境律师称，司法部正与部分利益相关方举行闭门会议，讨论可能取消此类上限，并使英国偏离公约要求。其他可能的变化包括在上诉的每个阶段将费用上限提高一倍，以及如果法院认定司法审查机制被不当使用，则取消相关保护。

此外还在考虑一种方案：通过众筹为诉讼筹集资金的团体如果败诉，可能需要支付所筹金额的最高70%。律师和环保组织表示，这些措施可能严重阻碍社区获得环境司法救济。

一名政府代表表示，英国正在履行《奥胡斯公约》规定的义务，包括确保在环境案件中能够获得负担得起的司法救济。他表示，没有计划取消对有理据诉讼的费用保护。

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