英国已批准就冷战时期核试验对军人退伍军人健康的影响展开独立调查。正如《独立报》报道的那样，首相安迪·伯纳姆在英国广播公司BBC的《Newsnight》节目中宣布了这一消息。

据估计，1952年至1967年间，约有2.2万名英国军人目睹了在印度洋和太平洋进行的核试验。40多年来，退伍军人及其家属一直要求对这些试验可能对军人及其子女健康造成的影响进行官方研究。

退伍军人的声明

退伍军人组织称，部分军人——其中包括应征入伍者——曾暴露于放射性沉降物中：他们被命令飞越蘑菇云，或在没有防护服的情况下观察爆炸。活动人士坚信，试验与退伍军人后来患上的疾病之间存在关联，有时他们的子女也会患病。

退伍军人还称，英国国防部故意隐瞒血液和尿液检测数据；他们认为，这些数据可能证明军人被用作研究核爆炸对人体影响的实验对象。

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前国防大臣托比亚斯·埃尔伍德于9月承认，他在2018年称不存在有关此类血液检测的数据时，无意中误导了议会。后来他得知，英国所有武装部队均采集了血液样本，但因与辐射暴露相关的严重疾病而申请赔偿的退伍军人无法获得这些材料。

周年纪念日前的中期报告

该调查将由主教詹姆斯·琼斯领导，他此前曾主持对1989年希尔斯堡球场惨剧的调查。据伯纳姆称，委员会的中期报告应在明年10月前公布，届时将迎来英国首次大气层原子试验75周年。

英国于1952年10月3日在澳大利亚西海岸附近的蒙特贝洛群岛进行了首次此类试验。此后，该国在澳大利亚和太平洋岛屿领地进行了数十次核爆炸，其中包括基里蒂马蒂岛，该岛此前被称为圣诞岛。

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