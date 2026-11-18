英国外交大臣沙巴娜·马哈茂德计划宣布启动一项面向英格兰和威尔士未来警察领导人的快速培训计划。该计划拟每年招募200人，他们可在五至十年内晋升至警司级别，《卫报》报道。

候选人培训

该计划将向具有任何职业背景的人开放，包括目前未在执法机构工作的人员。大学学位不会是入选的强制条件。据政府消息人士称，这项倡议旨在为未来警察领导岗位建立更广泛的人才储备。

马哈茂德将该计划的启动与警察领导力委员会的结论联系起来。该委员会6月指出，领导质量参差不齐，有时低得“令人震惊”。这位内政大臣表示，这种情况是对未来领导者培养投入不足造成的。

2023年至2025年间，警察监察机构将两支警队的领导质量评为不足，将13支警队评为需要改进。没有任何一支警队在这一指标上获得最高评级。

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委员会建议

促使这位内政大臣采取行动的另一个因素，是针对英格兰和威尔士43支警队中8名现任或前任警察总长的调查。马哈茂德还将提及德文郡和康沃尔郡的情况：在某一时期，警方同时向3名警察总长支付薪水，其中2人当时被停职。

委员会联合主席尼克·赫伯特称，这项快速计划是落实其建议的重要一步。另一位联合主席、工党前内政大臣戴维·布兰克特表示，应将其与对警察职业能力和职业晋升机制进行的更广泛改革一并实施。

英国外交部正在审议委员会提出的全部27项建议，包括建立国家警察领导力学院以及增加培训经费。目前，此类培训的支出约为400万英镑，而警务服务每年的成本为190亿英镑。

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