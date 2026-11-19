英国研究人员发现，夏季气温升高、热浪与心血管疾病患者更高的死亡风险之间存在关联。据News-Medical报道，该分析涵盖了63,860名英国生物银行参与者的医疗数据，这些参与者在2006年至2022年间首次被诊断患有心血管疾病。

分析结果

科学家将面积为1平方公里区域的气温数据与患者居住地址进行了匹配。在16年期间，共有12,237名研究参与者死亡。

夏季平均气温每升高1°C，死亡风险就与15%的增幅相关。经历过四次或更多短期热浪的参与者，其死亡风险比经历不超过两次此类事件的人高24%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

这种关联在患有特定心血管疾病的患者群体中仍然存在，包括房颤和心力衰竭患者。在另一项短期暴露分析中，研究人员还记录到，在死亡当天及此前五天内日气温较高时，死亡风险也较高。这一结果尤其见于房颤和冠心病患者。

更脆弱的群体

研究发现，没有大学文凭的人群，以及居住在社会剥夺程度较高、绿地较少（包括公园）的地区的居民，面临的高温相关风险更高。

研究作者指出，减少与高温有关的死亡可能需要结合社区层面的措施和个人选择。他们列举的可能方法包括更耐热的住房、城市基础设施建设和绿化，以及为住宅降温。同时，研究人员表示，后续研究可纳入更多因素，包括空调使用情况和前往气温不同地区的出行。

关注我们在