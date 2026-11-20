英国两名公民将因涉嫌准备袭击英格兰西南部RAF费尔福德空军基地一案受审。24岁的莫赫梅德·阿卜杜勒卡里姆和25岁的努曼·埃斯吉尔被控违反《国家安全法》；他们通过律师表示不认罪。

据《The National》报道，两名被告通过视频连线参加了伦敦老贝利法院的听证会。法官鲍比·奇马-格拉布将为期四周的审判开庭日期定为2027年11月22日。下一次听证会预计于3月19日举行。

被控侦察及协助外国情报机构

拥有英国和伊朗双重国籍的埃斯吉尔，是9月27日在基地附近被拘留的五名男子中唯一被起诉的人。他被控进入禁区，其目的可能对英国造成损害。该指控与8月22日在基地附近进行的涉嫌侦察有关。

随后在伦敦市中心被拘留的阿卜杜勒卡里姆，被控在8月31日至9月28日期间实施可能实质性协助外国情报机构的行为。

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检方说法

检察官朱莉娅·福尔·沃克向法庭表示，两名被告都曾与一名名叫阿里的男子联系，该男子身在国外。她称，此人据称是为伊朗伊斯兰共和国的利益行事。

检方称，阿卜杜勒卡里姆是阿里在英国的中间人，原本负责领取现金、购买车辆并进行其他准备行动。检方称，他曾三次在货币兑换点领取资金——总计65,300英镑——并购买了五辆厢式货车和其他设备。

RAF费尔福德空军基地由美国空军使用。在五名男子于基地附近被拘留后，出于安全考虑，B-1轰炸机被从那里撤出。另有六人，其中四人为英国公民且于9月27日被拘留，仍因这起事件获得保释。

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