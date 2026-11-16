在英国，伊朗西班牙语电视频道HispanTV可能失去其公司注册资格，此前英国注册机构Companies House将该频道及其董事塞耶德迈赫迪·米尔塔莱布转至默认地址。《The National》报道称。

当注册机构认为公司没有适当的注册地址时，会采用这一状态。HispanTV此前登记的地址是伦敦西北部一个商业场地内的工业用房。The National记者发现，该处场所由另一家公司使用，而邻近企业的代表表示，该场所此前已空置数年。

更改地址的期限已过

10月19日，HispanTV被转至默认地址，并获给予28天时间提交注册地址变更通知。据该媒体称，这一期限已经届满，但登记册中的地址尚未变更。如果该公司未提供新地址，注册机构可能启动将其从登记册中除名的程序。届时，该公司将有两个月时间证明其在可接受的注册地址运营，否则将被解散。

HispanTV隶属于伊朗国家广播电视公司IRIB，以西班牙语播出新闻、纪录片节目和伊朗电影。根据Companies House的数据，该公司于2011年1月在英国注册。其在英国的活动并不明确：该频道可能既不制作节目，也不从英国境内播出，其受众主要集中在拉丁美洲国家。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

致函警方

今年早些时候，英国影子内政大臣艾丽西亚·凯恩斯致信伦敦警方，称HispanTV和米尔塔莱布可能违反了英国的外国影响力登记计划。该机制根据《国家安全法》设立，旨在提高透明度，并保护英国免受其他国家支持的隐蔽干预。

据该媒体报道，登记为董事和多数股东的米尔塔莱布于2009年至2020年间担任伦敦英语伊朗国营频道Press TV的执行制片人。英国媒体监管机构Ofcom于2012年撤销了Press TV的许可证。HispanTV在该广播机构被禁前不久，也曾与Press TV共用伦敦西部的注册地址。

11月10日，另一家与伊朗有关联、同样在英国注册的广播机构——胡塞武装的Al Masirah TV频道——被解散。The National报道称，米尔塔莱布和HispanTV前董事哈米德·海罗尔丁被要求就此事发表评论。

关注我们在