在英国，包括 Monzo 和 Revolut 在内的数字银行可能被要求参与资助线下银行服务。政府表示，将接受银行服务可及性审查提出的建议，即出台新法律以保护必要的面对面服务。据《卫报》报道。

保护面对面服务

这项由英国财政部于今年早些时候委托开展的审查，聚焦于近300万经常亲自使用银行服务的人面临的选择减少问题。其中包括老年人、残障人士，以及难以使用网上银行的有心理健康问题的客户。

自2015年以来，英国已关闭近7000家银行网点。银行在2008年金融危机后缩减网点网络以降低成本。在与 Covid-19 疫情相关的封锁期间，随着向数字服务更积极地转变以及来自数字银行的竞争，这一趋势加剧。

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谁将为服务买单

网点关闭使部分客户更难处理现金、存入资金和进行支付。他们也更难获得有关诈骗、债务、授权书以及亲属去世后遗留账户方面的帮助。

这份由消费者组织 Which? 前负责人理查德·劳埃德领导的报告指出，许多人在多家银行拥有账户。相当数量的数字银行客户经常使用目前由传统银行提供的实体现金服务，其中包括 NatWest、Barclays 和 Lloyds。

与此同时，仍有待确定哪些银行应支持并支付这类服务，以及这一义务是否将适用于从未拥有自身面对面服务的数字银行。

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