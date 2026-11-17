英国计划于周二执行“一个入境，一个出境”试点计划下最后一班前往法国的航班。持有机票的人员中，包括此前已被英国当局送返法国、但之后再次抵达英国的寻求庇护者。《卫报》对此进行了报道。

关于走私者威胁的说法

据该报报道，数百名此前被送往法国的人可能已返回英国。他们解释称，这是由于走私者的威胁，走私者据称向他们的家人索要穿越英吉利海峡的费用。

《卫报》的消息人士称，他们遭到殴打、强奸或被迫劳动，所处环境被他们形容为现代奴役。据他们称，在加来的一处移民营地，他们被迫清理走私者的帐篷，并搬运水或木柴。

一名持有该航班机票的男子说，在他此前被送返法国后，走私者找到了他。他称自己是伊朗政治异见人士，并表示若被送回伊朗，他担心会被处决。这名男子还抱怨难以获得高质量的法律援助。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

另一名同样曾被送返法国的寻求庇护者表示，他认识数十名计划被送离的人。他说，他不明白为何英国外交部在该计划于10月1日结束后仍继续实施遣送。

对试点计划的评估

该计划规定，强制将乘坐小船抵达英国的人员送返法国，以换取接收数量相当的来自法国北部的人员，使其在英国申请庇护。

边境与移民事务独立首席监察员约翰·塔克特在上周发布的一份报告中指出，目前尚不清楚英国内政部将如何评估该计划的成功或失败。该计划旨在表明，乘坐小船危险地穿越英吉利海峡不是进入该国的可行方式。政府数据显示，自10月1日以来，4,786人乘坐69艘船穿越了该海峡。

慈善组织Medical Justice称该试点项目失败。英国内政部表示，与法国达成的协议证明了这种机制可以运作，而在被转移至法国后返回英国的人员本应被送回法国。该部门表示，试点项目已结束，其经验将用于加强遣返程序的更广泛措施。

关注我们在