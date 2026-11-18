英国Northern Endurance Partnership合作伙伴关系为北海未来的Endurance二氧化碳储存设施安装了海床监测系统。首次向该储存设施注入CO₂计划于2028年进行，OilPrice报道。

该储存设施位于距离蒂赛德海岸约150公里处。该项目设计为在25年内储存最多1亿吨CO₂。

海床监测

该系统由布设在海床上的六个近底模块组成。其目的是记录项目区域的初始环境和地震指标。

此后，这些设备将用于检查所注入的二氧化碳在储存设施的整个运行期限内是否仍安全地与地下环境隔离。Endurance项目由BP、Equinor和TotalEnergies组成的能源公司联盟牵头。

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East Coast Cluster倡议

该储存设施是East Coast Cluster倡议的一部分，该倡议整合工业碳捕集、低碳氢生产、负排放发电以及配备碳捕集的发电。蒂赛德和亨伯地区约占英国工业集群排放量的一半。

部分气候活动人士批评碳捕集与储存。非营利气候组织Project Drawdown的执行主任乔纳森·福利称，这项技术会分散人们对淘汰化石燃料和实施更有效气候解决方案的注意力。

与此同时，据OilPrice称，此类项目得到能源行业和政治人士的支持。欧盟《净零工业法案》从法律上要求大型石油和天然气公司投资碳捕集与储存技术。

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