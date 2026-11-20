英国开展了一项封闭行动，以保护超市、仓库、餐馆、加油站和体育场内数万台冰箱和冷冻柜免受黑客潜在干扰。据BBC News报道。

设备被断开互联网连接

英国国家网络安全中心、环境、食品和农村事务部以及食品标准局参与了这项降低风险的行动。他们与行业代表举行电话会议，并安排与设备可能存在漏洞的公司进行联系。

数千台控制制冷设备的装置被远程或以物理方式断开与开放互联网的连接。在一些情况下，员工被要求拔掉网线并手动监测温度。据BBC报道，大型零售连锁企业将IT团队调配处理这一问题；一家连锁企业的员工称，在一周内每天都有数百台设备被断开网络连接。

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温度控制器漏洞

该漏洞是在英国公司Resource Data Management生产的控制器中发现的，这些控制器能够远程控制数十台冰箱和冷冻柜的温度。Pentest Partners专家表示，这些控制器存在弱密码问题，与Danfoss控制器及其他在欧洲遭受攻击的系统存在的问题类似。

今年已记录三波针对温度控制器的攻击：8月，美国数个军事基地的冰箱受到影响；10月11日至12日，法国数百家超市和食品企业遭到攻击；11月1日至2日，七个欧洲国家的数十家超市受到影响，其中比利时和卢森堡受影响最严重。法国的数个血库设施也受到影响。

Resource Data Management否认已发现的漏洞具有严重性。该公司表示，该漏洞是在测试环境中发现的，而且要攻破设备，需要获得部分硬件组件。RDM称已发布首批更新、已联系客户，且其控制器上没有发现恶意活动的迹象；该公司正与英国国家网络安全中心及其他机构共同继续监测情况。

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