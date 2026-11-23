英国对残障福利制度的一项审查建议，彻底改变个人独立支付金（PIP）资格的评估程序。残障人士事务大臣斯蒂芬·蒂姆斯爵士表示，现行制度已不再符合其设立宗旨：PIP设立至今已过去13年。

据BBC News报道，审查报告全文将于周二公布。建议包括为患有最严重疾病的人士以及在生命末期接受姑息治疗的人士引入负担较轻的快速程序。

减少重复评估

蒂姆斯表示，患有终身性或退行性疾病的人不应定期接受重复评估，这类评估可能被视为具有对抗性且没有必要。他还指出，针对这些申请人的简化程序将能够把评估人员的资源投入其他案件。

部长以残障和疾病性质的变化解释了改革的必要性。尤其是，与心理健康和神经多样性状况相关的申请数量大幅增加，同时社会和劳动力市场也发生了变化。

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针对年轻人的并行计划

蒂姆斯的审查是在政府放弃一项大规模社会福利改革计划后启动的，该计划原本拟每年削减50亿英镑的预算支出。2025年，超过130名议员，其中包括120名工党议员，签署了一项修正案，反对削减与残障和疾病相关福利的计划。

工党前卫生大臣艾伦·米尔本进行的另一项审查建议，取消25岁以下人士的PIP，并以新的福利制度取代它。政府同意也将18至24岁的人士从与健康相关的通用信贷（Universal Credit）组成部分转入该制度。目前尚不清楚两项审查将如何结合。

支出增加

预测显示，到2030年，PIP支出将超过410亿英镑，而2020年为150亿英镑。截至2026年4月30日，英国有400万人领取这项福利。慈善机构Scope呼吁政府不要削弱该计划，并强调它对许多残障人士而言是至关重要的财政支持。

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