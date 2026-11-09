英国启动委员会审查赌博法律——《卫报》

英国启动了一个新的赌博政策委员会，该委员会将对现行赌博领域法律框架进行独立评估，并研究是否需要进一步改革，包括可能通过一部新法律。该委员会由剑桥大学经济学教授贾格吉特·查达主持，据《卫报》报道。

证据征集持续至2027年2月

委员会启动时将呼吁组织和个人在2027年2月12日前提交证据和建议。此后，委员会计划在该国下一次大选前提出调查结果和建议。

查达表示，上一次对赌博立法进行全面独立审查是在四分之一个世纪前。自那以后，市场本身和技术环境都发生了重大变化。由于在线赌博、预测市场和加密货币的发展，现行的2005年《赌博法》在数字时代越来越常被称为“模拟式”立法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

查达表示：“我们的目标是认真而独立地审视证据，了解现行制度如何运作，评估近期改革的影响，并确定未来几年哪些立法和监管框架是合适的。”

特别关注赛马

委员会的职权范围包括审议英国赛马在赌博与体育关系中的特殊地位。尤其涉及法定博彩征费以及与投注额相关的媒体权利。

赛马投注在赌博市场中占比较小，但对该项运动的融资具有重要意义。委员会成员包括经济学、法律、公共政策、公共卫生和体育领域的专家。其中包括委员会首席经济学家詹姆斯·里德和普兰普顿赛马场总监汤姆·萨维尔，两人都是有关赛马融资及其经济意义研究的共同作者。

关注我们在