英国发起两场反对重返欧盟的运动——《卫报》

英国 Vote Leave 和 Leave.EU 运动的前参与者发起了新的运动，反对该国可能重返欧盟。据《卫报》报道，新的 Stay Out 团体将由 Vote Leave 的资深人士奥利弗·刘易斯领导，与此同时，由安迪·维格莫尔领导的 Leave.EU 团队正在发起平行运动 Enough Official。

两场反对重返欧盟的运动

Stay Out 得到前部长迈克尔·戈夫的支持，戈夫曾担任 Vote Leave 的联合主席。与 Vote Leave 有关联的多米尼克·卡明斯在新运动中没有正式职务。Stay Out 的一段视频称，英国重新加入欧盟将使该国每周付出7.5亿英镑的代价。视频还展示了法国和西班牙近期骚乱的画面，并警告不受控制的移民问题。

维格莫尔对《每日电讯报》表示，Enough Official 希望与 Stay Out 合作。他说，这一次脱欧支持者之间不应有不同阵营，两项倡议的参与者都准备相互支持。

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政治人物的反应

前首相鲍里斯·约翰逊表示，如果把脱欧问题作为主要政治优先事项，他会认为这是“疯狂”。他还暗示，自己可能加入让英国继续留在欧盟之外的运动。

保守党领袖凯米·巴德诺赫表示，她不想参与围绕脱欧的新运动。同时，她认为选民会决定留在欧盟之外，并呼吁将重点放在经济、国防、削减社会福利支出和创造就业岗位上。

刘易斯表示，Stay Out 将重点关注经济论据、移民问题以及社会分歧再次加剧的风险。戈夫则表示，推动重新加入欧盟将意味着又一个十年的艰难谈判，并会使英国社会重新出现分裂。

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