考古学家在英国萨顿胡盎格鲁-撒克逊墓地发现了一处不同寻常的无骨葬墓。在酸性土壤中，遗体和骨骼已经溶解，但硬化的沙子保留了人的形状。研究人员在这处葬墓正下方发现证据，显示同一墓穴中可能还埋葬过另一人，Live Science报道。

沙中的葬墓

英国国民信托组织考古学家安格斯·温赖特解释说，这类“沙体”形成于遗体和骨骼在酸性土壤中溶解时，而坚硬的沙子则保存了其形状。他表示，这与庞贝一些遗体的模型相似。

此前，人们已在萨顿胡以及萨福克郡其他盎格鲁-撒克逊遗址发现过类似葬墓。这项新发现是在2025年对花园田地遗址进行为期一个月的发掘结束时取得的。纪录片系列《Time Team》的团队、国民信托组织和考古组织FAS Heritage参与了这项工作。

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墓中的发现

在被埋葬者身旁发现了珠子、镊子、一把刀和一枚胸针。研究人员试图确定墓地的边界、使用时间，并查明埋葬在那里的人是否与萨顿胡著名船葬中的那个人有关联。

该遗址群因一处大型7世纪船葬而闻名，它可能属于东盎格利亚统治者雷德瓦尔德国王，他于约627年去世。温赖特指出，当前研究将关注点从王室墓冢转向东盎格利亚的普通居民，以及他们的祖先和后代。

在新一季共四集的《Time Team》第一集中，专家还报告称，在一处花园田地葬墓中发现了一块金锭、德本河上一处码头的可能遗迹，以及一块装饰性火葬瓮碎片。专家认为，该地点的沙葬和火葬可能早于船葬。

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