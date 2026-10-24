布基纳法索恢复对严重罪行适用死刑——NDTV World

2026年10月20日，布基纳法索过渡议会一致通过了新刑法典，恢复对包括恐怖主义、叛国罪和间谍罪在内的严重罪行适用死刑。71名议员投票支持该法案。该法案撤销了2018年废除死刑的决定。

对恐怖主义和间谍活动的惩罚

据NDTV World报道，该国最后一次已知的处决发生在1988年。司法部长埃达索·罗德里格·巴亚拉以打击恐怖主义和加强国家安全的需要，为加重处罚辩护。

人权组织人权观察批评恢复死刑，并警告称死刑可能被用于打击政治反对者，而且可能加剧现有的公民自由限制。国际特赦组织也反对死刑，称其为对生命权不可逆转的侵犯。

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暂停选美比赛

此外，布基纳法索通信、文化、艺术和旅游部于2026年6月8日暂停在全国举行选美比赛。当局表示，这些限制将持续至出台新规定，以确保此类活动符合国家传统、文化认同和社会价值观。在此期间，选美比赛举办许可的发放也被停止。

8月，政府启动了面向年轻女性的HAKILI Mousso全国科学竞赛，以鼓励她们学习数学、物理和化学。共有84名参与者参加该项目，其中表现最佳者获得了表彰和教育支持。自易卜拉欣·特拉奥雷于2022年9月夺取政权以来，布基纳法索一直处于军方统治之下。

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