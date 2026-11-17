在日内瓦附近、瑞士与法国边境的大型强子对撞机上，物理学家获得了名为B0→μ+μ−的极其罕见衰变的首批证据。研究人员估计，这一过程大约每100亿个美粒子中发生一次。

据Live Science报道，这一结果于11月3日在CERN的一场研讨会上公布。该研究以预印本形式发布，尚未经过同行评审。

寻找罕见衰变

这项研究在LHCb实验中完成，该实验旨在研究美夸克。这些亚原子粒子在对撞机碰撞期间产生，并在衰变前存在约一又二分之一万亿分之一秒。

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2024年，LHCb进行了升级，使其能够区分不同类型的粒子。研究人员还采用机器学习方法来抑制大量背景噪声。该研究的共同作者、剑桥大学物理学家哈里·克利夫表示，如今该实验一年记录的美粒子衰变数据量，相当于此前十年收集的数据量。

检验标准模型

结果与粒子物理学标准模型的预测一致，因此目前尚未发现新粒子或超出该模型的物理学迹象。同时，对这类过程的研究能够探索极小尺度——仄米，即纳米的万亿分之一。

科学家希望，未来对数百次此类衰变进行精确测量，将能够检验是否存在偏离标准模型的可能性。他们还计划升级LHCb，以利用计划在2030年代进行的大型强子对撞机亮度提升。

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