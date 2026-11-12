在乍得，RISQ病情严重程度评估系统帮助降低了接受门诊治疗的急性营养不良儿童死亡率。一项涉及超过1万名儿童的研究显示，RISQ组的死亡率为0.47%，而标准护理组为0.82%，News-Medical报道。

在34个医疗中心开展的研究

该试验在乍得恩古里ALIMA项目的34个社区医疗中心进行。一半中心采用Responses to Illness Severity Quantification（RISQ）系统，另一些则按照治疗营养不良的标准方法开展工作。研究人员指出，与常规做法相比，使用RISQ每282名儿童可避免1例死亡。

RISQ组有3.9%的儿童需要住院，标准护理组则为6%。儿童住院的总天数减少了约三分之一。研究结果发表在《The Lancet Primary Care》期刊上。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

系统如何运作

RISQ由The Hospital for Sick Children、Alliance for International Medical Action组织以及尼日利亚University of Maiduguri Teaching Hospital的专家开发。该工具面向资源有限社区的医务人员，在这些地方，是否将儿童转诊至医院的决定往往必须在没有专门检查和会诊的情况下作出。

在检查期间，医务人员评估七项临床指标：心率和呼吸频率、呼吸努力程度、血氧饱和度、体温、供氧情况以及意识水平。系统根据综合评估，对后续行动提出建议——继续按计划治疗或转诊至医院。

研究人员表示，85%的医务人员在了解该系统后认为它对自己的实践有用，78%的人对使用它感到有信心。ALIMA还正在开发和测试RISQ的移动应用程序版本，以便在类似环境中推广。

关注我们在