捷克计划对攻击性驾驶、非法道路赛车和逃避警方追捕追究刑事责任，前提是这些行为对他人的生命或健康构成威胁。该倡议还 предусматривает对酒后或吸毒后驾车的司机实施更严厉处罚，据Radio Prague International报道。

危险驾驶操作可能成为犯罪

捷克司法部长耶罗尼姆·泰茨表示，目前被归类为轻罪的部分违法行为应被列为刑事犯罪。其中尤其包括在另一辆车前突然刹车、在超车时将车辆挤出道路，以及越过双实线危险超车，迫使对向车辆驾驶员进行避让操作。

过去十年间，捷克警方记录了2.8万起由攻击性驾驶引发的道路交通事故。这些事故造成260人死亡，另有近900人重伤。

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对酒驾实施更严厉刑期

当逃避警方追捕和非法汽车竞速危及其他道路使用者时，它们也可能被认定为刑事犯罪。警方在三年前记录了7起非法竞速案件，2024年调查了64起，去年则超过250起。

目前，在捷克酒后驾驶车辆最高可被判处三年监禁。根据新计划，在最严重的情况下，如果醉酒司机导致至少两人死亡或重伤，最高刑期可能提高至10年。泰茨表示，希望相关立法能在2028年初生效。

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