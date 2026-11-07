在智利，圣安东尼奥港的独立集装箱运输商于11月6日在就运输费率上调8%达成协议后结束罢工。集装箱堆场的封锁从10月28日晚些时候开始，当时樱桃出口季正拉开序幕，The Rio Times报道。

由于封锁，首艘樱桃专用运输服务船只从邻近的瓦尔帕莱索启航，而非从圣安东尼奥出发。

协议条款

除提高费率外，独立运输商还将能够直接参与货运公司的合同招标。后续费率调整将由一项公式决定，该公式考虑智利国家统计局的公路货运成本指数以及柴油价格。

国家发展公司Corfo将向小型运输企业提供贷款，用于营运资金和购买新车辆。贷款金额将为2,000至14,000 UF——按11月6日汇率计算，约为8.5万至59.5万美元。

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各方还同意建立卡车登记系统，未登记车辆将被禁止进入港口。消息来源未说明将由哪家公司管理该系统。

对出口的影响

此次罢工由独立港口运输商协会Agreporsai领导。该协会主席曼努埃尔·阿拉亚表示，尽管自2022年以来柴油价格几乎翻倍，运输费率却一直没有调整。运输商还反对通往港口的78号公路上新设的四个电子收费点。

据运输商协会称，截至11月3日，封锁导致超过3,000个集装箱无法运抵港口，另有大约同等数量的集装箱无法运出。圣安东尼奥是智利樱桃运往中国的重要发运点：在2025—2026产季，该港处理了超过16,500个装载该产品的集装箱。

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