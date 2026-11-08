智利阿塔卡马沙漠迎来30年来最大规模花季——NPR

在智利北部的阿塔卡马沙漠，冬季强降雨后迎来了过去30年来规模最大、色彩最绚丽的花季。沙漠大片区域被粉色、黄色、淡紫色和紫色花朵覆盖。据NPR报道，与厄尔尼诺超级周期相关的降水在一些地区创下自20世纪50年代开始气象观测以来的最高纪录。

7月和8月，暴雨引发突发洪水：数十所房屋被毁或受损，数百人被疏散。与此同时，雨水深入干涸的土壤，使数百万颗种子、鳞茎和块茎得以萌发；它们此前已在沙下休眠数十年。

超过200种植物

目前，阿塔卡马有超过200种植物正在开花。科学家在此前未记录到花朵的地区发现并记录了开花区域，并推测这些鳞茎在1997年对这一现象展开详细研究之前就已保存在土壤中。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

利亚诺斯-德查列国家公园管理员莫伊塞斯·格林伯格称，这片沙漠是一个天然种子库，雨后便会苏醒。据他介绍，植物只有两到三个月的时间完成其生命周期。最引人注目的物种之一是特有的garra de león，其深红色花朵只生长在阿塔卡马这段海岸线的几英里范围内。

科学家收集样本

智利INIA国家种子库的生物学家正在短暂花季结束前收集样本进行实验室分析。种子库致力于保存这些植物的遗传材料及其对极端干旱条件的独特适应能力。

花季也吸引了游客：这座公园通常每年接待约1万名游客，却在短短几周内接待了1.5万名访客。预计花季将持续至11月中旬。阿塔卡马大区州长米格尔·巴尔加斯已启动程序，争取将这一现象认定为联合国教科文组织世界遗产。

关注我们在