智利四家公立医院的研究人员测试了一种人工智能模型，该模型根据常规超声检查图像预测分娩日期。据News-Medical报道，这项回顾性分析涵盖了2550例妊娠数据。

在一例后来以早产告终、另一例未早产的妊娠配对中，该模型根据大约孕23周的超声图像，在86%的比较中识别出以早期分娩告终的妊娠。为此，它仅使用超声图像。

分娩日期预测的准确性

对于早产儿，模型预测的分娩日期在71%的情况下与实际日期相差不超过两周。平均误差约为11天。在整个样本中，预测日期与实际日期相差在两周以内的比例超过十分之九。

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这一结果在自发性早产和医生因医学指征安排的早期分娩中均有观察到。约三分之一的参与者为移民，作者称，该模型对智利女性和移民女性的准确性相近。在孕早期未接受超声检查的女性中，这些指标也得以保持。

需要开展前瞻性研究

该研究为回顾性研究，因此参与者并未根据人工智能的结论获得医疗服务。作者称有关早产的结果是初步的，并指出下一阶段应开展前瞻性研究。

这项由罗德里戈·阿连德-费拉达医生领导的工作发表于《npj Digital Medicine》期刊。阿连德-费拉达是Ultrasound AI的战略顾问，该公司向研究人员提供了一个用于上传去标识化超声图像的网络平台。在美国，Delivery Date AI产品并非用于预测早产。

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