智利发现的非法越境人数减少93%——《里约时报》

2026年1月至8月，智利北部警方在非法越境后发现286名外国人。2025年同期此类人员有4393人，因此该指标下降了93%，《里约时报》报道，援引智利调查警察局（PDI）和国家移民局Sermig的数据。

各个地点的数据

2026年发现人数最多的是位于与秘鲁接壤的阿里卡市附近的查卡柳塔，为191人。另有85人在靠近玻利维亚边境的高海拔居民点科尔查内被发现。在春加拉、奥利亚圭和维斯维里检查点，分别登记了4起、4起和2起案件。

在科尔查内，被发现的非法越境数量从4087起降至85起，即下降97.9%。根据宪兵数据，2022年该国北部记录到27,276起非法入境，2023年为20,014起，2024年为23,449起，2025年为7530起。

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边境措施与不同统计方式

2026年3月上任的智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特下令将北部边境的军事部署增加一倍，并修建壕沟以封锁非官方路线。截至8月，已完成26公里壕沟，占2026年计划工程量的一半。

3月至8月期间，边境即时遣返人数从2025年的2553人降至2026年的380人。与此同时，1月至7月，1330名外国人依据驱逐决定离开智利，比一年前增加76%。

政府还提供了另一项指标：1月至7月，经非官方通道入境的已登记案件数量下降33%，从16,788起降至11,242起。两名反对派议员要求当局公布这些数据的统计方法。上述统计数据涉及被发现的越境行为，并未显示可能有多少人在未被察觉的情况下越过边境。

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