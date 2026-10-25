中国四个地区党代会闭幕——南华早报

中国安徽、河南、山西三省以及新疆维吾尔自治区的党代会已经结束，会上组建了任期五年的新一届常务委员会。这是中国共产党更新地区领导层周期的一部分，《南华早报》报道。

地区党代会日程

中国所有省份都将在计划于明年举行的全国党代会之前召开各自的党代会。在地区会议上，将确定未来五年的发展规划，同时决定有关官员留任、离任和晋升的人事事项。

预计整个过程将于6月前完成。到今年年底，将有14个省份召开党代会，其中10个省份已任命新的党委书记和省长。明年，北京、上海、天津和重庆也将举行地方党代会——这些中央直辖市的党委书记通常会进入政治局。

人事前景

地方层面的决定可能预示中国共产党第二十一届中央委员会未来的组成。在未来数月内任命的省级党委书记和省长几乎肯定会获得该机构的正式委员资格。地区排名第三的官员可能成为中央委员会候补委员。

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在安徽，已是中央委员会委员的工业部长李乐成上个月被任命为省委书记。王东伟出任代省长，而据该报评估，排名第三的官员单向前可能成为中央委员会候补委员。

在新疆，陈小江保留了党委书记职务，艾尔肯·吐尼亚孜保留了自治区政府主席职务。两人都已是中央委员会委员。按照党内惯例，自治区党委书记也可能获得政治局席位。

非正式年龄限制

一名熟悉党内人事工作的消息人士表示，存在非正式年龄限制：省内两名最高级别官员的年龄限制为63岁，加入或保留省级党组织常务委员会席位的年龄限制为58岁。64岁的前安徽省委书记梁言顺和63岁的省长王清宪于上个月离任。同时，个别官员在达到这一年龄后仍保留职务。

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