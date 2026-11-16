在美国四个州——加利福尼亚州、新罕布什尔州、宾夕法尼亚州和南卡罗来纳州——Medicaid停止报销后，获批用于减重的GLP-1药物处方数量大幅下降。据News-Medical报道，匹兹堡大学研究人员开展的这项研究发表于《JAMA》期刊。

处方数量下降

自2026年1月1日起，这些州停止通过Medicaid报销用于减重的GLP-1药物。在取消报销的州，与保留报销的十个州的变化相比，季度处方数量下降了约84%。

在2025年第四季度至2026年第一季度期间，取消报销州的处方率从每10万名Medicaid受益人2914张降至421张。未取消报销州的这一指标则从每10万名受益人3006张处方降至2758张。

降幅最大的是宾夕法尼亚州，达到95.5%。新罕布什尔州该指标下降88%，加利福尼亚州下降75.2%，南卡罗来纳州下降60.8%。

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研究数据与局限性

研究人员分析了2022年1月至2026年3月期间美国全部50个州和华盛顿哥伦比亚特区的Medicaid处方数据。他们纳入了传统Medicaid和管理式医疗保险计划报销的处方。

在此期间，美国获批用于减重的GLP-1药物季度处方数量增长了5858%。与此同时，用于治疗糖尿病的GLP-1药物处方数量增加了150%。

作者估计，在四个州停止报销后，能够配取减重药物处方的Medicaid受益人可能减少了17.55万至52.66万人。同时，数据追踪的是处方而非个别患者，因此研究人员无法确定受变化影响的确切人数，也无法查明他们是否自费或通过其他来源获得药物。

研究人员还未发现，在停止报销减重药物的州，获批用于治疗糖尿病的GLP-1药物使用量出现具有统计学意义的增长。该研究属于观察性研究，未评估患者的健康状况、私人支付的处方，以及治疗事先批准规则所有变化的影响。

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