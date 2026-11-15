黎巴嫩内政和市政部长艾哈迈德·哈贾尔于2026年11月15日抵达大马士革，并与叙利亚内政部长阿纳斯·哈塔卜会面。这是两部门负责人首次举行正式会晤。双方讨论了安全领域合作，以及加强相关机构间协调的机制，Asharq Al-Awsat报道。

安全与边境问题

叙利亚内政部表示，会晤讨论了双边关系以及加强两部之间安全合作的途径。据黎巴嫩内政部消息人士称，会谈持续了一个半小时以上。

议题包括边境管控、官方和非官方过境点、边境正在实施的措施，以及被拘留者问题。据叙利亚国家通讯社SANA报道，哈塔卜在X上发文表示，双方确认将发展双边关系，以维护两国的安全与稳定。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两国间的一系列接触

艾哈迈德·哈贾尔表示，此次访问提供了就一系列问题讨论协调工作的机会，首先是安全问题。在出访前，他还表示，黎巴嫩与叙利亚在安全领域的合作在打击毒品贩运和恐怖主义方面取得了积极成果。

此次访问是在过去数月黎巴嫩和叙利亚官员进行多次接触后举行的。8月，叙利亚内政部和外交部联合代表团访问了贝鲁特；11月2日，黎巴嫩部长级代表团在大马士革讨论了包括叙利亚难民返回、叙利亚公民在黎巴嫩停留以及边境管控在内的问题。

关注我们在