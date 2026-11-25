丹麦一项涉及8,320名年轻男性的研究发现，1996年至2022年期间精子数量没有出现急剧下降。数据显示相关指标相对稳定，而最新结果表明精液参数可能有适度改善，ScienceAlert报道。

26年观察数据

研究人员在参与者接受与兵役相关的程序期间对其进行评估。发表在《Andrology》期刊上的这项研究的作者指出，最近一个时期的所有精液参数均高于20多年前观察开始时的水平。

与此同时，相当一部分参与者的精液质量受损。超过三分之一的男性至少有一项精液质量指标低于与不孕风险增加相关的阈值。研究人员强调，尽管近年来出现适度改善，这仍然是一个值得担忧的问题。

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关于全球趋势的讨论

这项新的丹麦研究并未推翻2022年一项大型国际荟萃分析的结论。当时研究人员报告称，在1973年至2018年间，汇总的全球数据中精子浓度下降了50%以上，而精子总数下降了60%以上。

丹麦研究的作者认为，全球下降趋势可能仍会持续，但一些地区的指标可能趋于稳定。未参与该研究的生殖科学家迈克尔·卡罗尔指出，精液质量趋势在不同人群和地区之间可能存在显著差异，因此全球性下降的问题至今仍没有最终答案。

一些专家还警告，不应直接比较当代和较早时期的测量结果。男科学家艾伦·佩西曾指出，精子计数十分复杂，且测量方法和质量控制随着时间推移有所改进。医生兼生殖医学专家迈克尔·达甘也认为，方法的变化可能影响数据的长期比较。

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