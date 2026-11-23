丹麦奥胡斯大学的研究人员发现，服用γ-羟基丁酸后的痕迹可在血液中检测长达48小时。GHB，即γ-羟基丁酸，可能被用作迷奸药。为进行分析，科学家确定了生物标志物GHB-戊糖——GHB与糖形成的化合物。

据《明镜周刊》报道，30名志愿者参加了一项受控临床研究：一半接受了GHB，另一半接受了安慰剂。在所有服用GHB的参与者中，48小时后均在血液样本中检测到GHB-戊糖。研究结果发表在《科学进展》期刊上。

这为何对鉴定工作很重要

GHB本身会很快无法在人体内被检测到：在血液中约六小时后，在尿液中约12小时后。这使得对可能被秘密施用该物质的案件进行鉴定变得复杂，因为当事人可能在很久之后才寻求帮助。

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来自弗赖堡的法医毒理学家福尔克尔·奥韦特将这一新方法称为突破，并表示其实验室计划尽快将该方法用于分析可疑案件。同时，他表示，仍有必要检验GHB-戊糖在血液样本中的稳定性，这些样本在送达实验室前会在冰箱中保存一段时间。在丹麦研究中，样本被立即冷冻。

瑞士方面的确认

该方法基于法医毒理学家安德烈娅·施托伊尔及其苏黎世大学法医学研究所同事在2021年作出的一项发现。当时，他们发现，在使用GHB后，尿液中的GHB-戊糖可被检测长达三天。

施托伊尔团队通过分析来自法医学案件的2400多份匿名尿液样本确认了这一结果。在14起未检测到GHB本身、但发现GHB-戊糖的案件中，有8起存在使用或被施用GHB的嫌疑。

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