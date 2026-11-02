澳大利亚达尔文的Humpty Doo Community & Child Care Centre儿童中心因2023年22个月大女童埃博妮·汤普森死亡一案被罚款4.2万澳元。该机构主管卡桑德拉·哈里斯也被处以合计2,150澳元的罚款，澳大利亚ABC新闻报道。

儿童死亡的情况

2023年8月31日，埃博妮在位于亨普蒂杜、距离达尔文东南约37公里的该中心游乐场内无人看管。一名工作人员发现这名儿童被卡在围栏中，所在区域不在工作人员的视线范围内。

根据北领地验尸官伊丽莎白·阿米蒂奇的结论，女孩试图探身越过围栏查看中心的鸡舍后，至少被困了四分钟。验尸官认定，这起死亡本可以避免。

达尔文地方法院法官斯蒂芬·吉里表示，监管不当和未采取一切合理安全措施是这起悲剧的关键因素。据他所说，没有任何一名教育工作者能够看到盲区内的儿童，也没有进行庭院巡查和检查。机构同样没有要求工作人员检查该区域的书面政策。

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判决与此前事件

10月，该儿童中心承认未能妥善监管儿童，也未能充分保护他们免受伤害和危险。哈里斯当天并未被安排上班，也不在该机构内；她承认未能充分保护儿童免受伤害。

法庭获悉，在埃博妮死亡前，该中心还发生过四起与监管不足有关的事件，由Quality Education and Care NT监管机构调查。检查后，该机构改变了监管和清点儿童的方式，但盲区问题仍未解决。法官指出，监管机构在检查期间也未发现潜在风险或危险。

法院考虑到其尽早认罪，对每项违法行为的处罚给予25%的减免。事发时，该中心面临的最高罚款为5万澳元，个人最高罚款为1万澳元。儿童死亡后，该机构安装了一扇门，以防儿童进入盲区，并与监管机构充分合作。

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