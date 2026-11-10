David Jones进入外部管理前曾讨论重组——《卫报》

在澳大利亚，百货连锁店David Jones的管理人表示，其所有者Anchorage Capital的律师早在2026年4月就聘请McGrathNicol分析该公司的部分财务信息。正如《卫报》报道，7月，David Jones、其最大债权人Hilco和McGrathNicol的代表讨论了该集团的财务表现以及可能的重组。

重组谈判

McGrathNicol称，David Jones集团董事西蒙·伍德豪斯和Hilco代表参加了7月的会议。与会者还考虑成立一个工作组，定期讨论相关情况。与此同时，管理人表示，伍德豪斯在讨论可能重组期间离开了会议，而工作组最终未能成立。

McGrathNicol表示，下一次针对David Jones严峻财务状况的讨论于10月22日举行。当时，伍德豪斯请求协助规划可能转入自愿外部管理的事宜。在接下来的两周内，他和其他公司代表又与McGrathNicol专家举行了五次会议。

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债权人与融资

在宣布进入外部管理的前一天，David Jones Group预先向McGrathNicol支付了100万美元用于开展该程序。管理人还告知债权人，他们预计将获得另外300万至400万美元的融资。

首次债权人会议定于11月17日举行。债权人包括供应商、员工和出租人等。管理人评估认为，无担保债权人可能遭受重大损失；最脆弱的群体还包括货款未付的供应商以及持有未使用礼品券的消费者。

McGrathNicol计划请求将第二次债权人会议再推迟三个月至2027年4月初，该会议通常在约六周后举行。这将为出售业务或筹集额外资金提供更多时间。管理人的信函没有说明David Jones资不抵债了多久。负责在程序期间管理公司日常运营的FTI Consulting于11月9日表示，David Jones仍在继续营业。

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