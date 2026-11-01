德里因冬季雾霾将停车费提高一倍——Channel NewsAsia

印度德里当局加强了应对冬季雾霾造成空气污染的措施。据Channel NewsAsia报道，自11月1日起，该市将汽车停车费提高一倍，并为政府机构和私营部门办公室实施远程办公机制，以减少交通排放。

对交通和建筑的限制

不符合既定排放标准的车辆也被禁止进入首都。禁止拆除作业和会产生粉尘的室外建筑工程的措施立即生效。

德里首席部长雷卡·古普塔的办公室表示，冬季行动计划 предусматривает更严格的污染管控、加强限制措施的执行以及全天候监测。在此前一个月，市政府已禁止焚烧垃圾，并限制使用煤炭或木柴的食品摊位营业。

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主要污染来源

每年11月至次年1月，德里都会被雾霾笼罩，因为较低的气温使污染物滞留在近地表。主要来源包括车辆排放、燃煤发电厂、工业、建筑粉尘以及邻近邦焚烧农作物残留物。

根据印度环境部的数据，交通排放约占德里冬季污染的23%，生物质燃烧，包括田间焚烧秸秆，占20%。工业，包括燃煤发电厂，约占9%。

11月1日，细颗粒物PM2.5浓度为每立方米201微克——超过世界卫生组织建议日均水平的13倍。2025年，污染水平曾达到每立方米846微克。该媒体指出，近几天的间歇性降雨可能促成了目前污染水平的下降。

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