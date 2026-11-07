2026年1月至10月，非洲九个国家确认了67例黄热病病例，18人死亡。Premium Times Nigeria援引世界卫生组织的消息报道。

布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、科特迪瓦、加纳、几内亚、利比里亚、尼日利亚和多哥均报告了病例。这些数据反映截至10月12日可获得的信息。世卫组织表示，病毒传播仍在非洲区域持续，近期疫情主要集中在西非部分地区，包括国际边界附近地区。

科特迪瓦病例数最多

科特迪瓦登记的确诊感染人数最多，达到30例，其中10人死亡。布基纳法索发现15例，3人死亡。喀麦隆报告9例和1例死亡。

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尼日利亚确认4例，其中1例死亡。加纳也发现4例，但记录了3例死亡。利比里亚报告1例实验室确诊病例，中非共和国报告2例，几内亚和多哥各报告1例。中非共和国、几内亚和多哥的确诊病例中没有死亡病例。

风险评估与疫苗接种

世卫组织于10月27日将非洲区域的总体公共卫生风险评估为中等，同时称全球风险较低。该组织认为，由于疫苗接种存在缺口、监测和实验室检测面临问题、资源不足以及难以进入某些社区，进一步传播和出现新病例的可能性较大。

世卫组织列出的传播因素包括频繁的跨境流动、疫苗接种覆盖率不均衡，以及有利于媒介蚊虫传播的条件。该组织强调，接种疫苗是最有效的预防方式：一剂疫苗可提供终身保护。

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