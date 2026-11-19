一项涉及美国和加拿大安大略省儿童的研究发现，儿童时期接受医疗影像检查所产生的更高累积电离辐射剂量，与更高的脑肿瘤风险相关。该研究由加州大学戴维斯分校和加州大学旧金山分校的研究人员牵头，News-Medical报道称，该研究发表于《美国医学会杂志》（JAMA）。

作者分析了超过370万名儿童的电子病历。研究人员从出生起对参与者进行了平均12.3年的随访，评估所有使用电离辐射的医疗影像检查对大脑造成的累积辐射剂量。

研究结果

在随访期间，该组共诊断出1536例脑肿瘤。大多数病例，即64.5%，在2岁至10岁期间被发现，82.5%的肿瘤被归类为侵袭性肿瘤。随着累积辐射剂量增加，风险随之上升，而且这种关联对侵袭性肿瘤更强。

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相当于一次头部计算机断层扫描的剂量，与脑肿瘤风险增加1.8倍相关。根据作者的计算，这相当于每1万名儿童在21岁前约增加8例，或每1266次头部CT检查增加1例。

检查的合理性

在观察期内，4.3%的儿童接受过一次头部CT检查，0.9%接受过两次，0.4%接受过三次或更多次。研究人员还估计，儿童和青少年脑肿瘤中有10.1%可能与医疗影像检查期间的辐射暴露有关。

同时，作者强调，绝对风险仍然较小，而医学上必要的检查可能至关重要。他们呼吁对每一项涉及电离辐射的检查进行合理性评估，并采用能够获得治疗所需信息的最低剂量。他们表示，应特别关注头部CT检查，因为与大多数其他影像检查类型相比，它会给大脑带来显著更高的辐射剂量。

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