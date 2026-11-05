上周例行检测期间，澳大利亚凯普顿斯弗拉特一所学前机构的游乐场检测出铅含量达到通报阈值的八倍。作为预防措施，户外游乐场和花园已关闭，但该机构仍在运营，儿童暂时留在室内，ABC News报道。

新南威尔士州环境保护局表示，降低风险的工作预计将在未来几天内完成。该学前机构预计于周一恢复正常运营。监管机构还表示，上周以及发布声明当天进行的额外检查未发现新的铅含量升高情况。

自2021年以来的污染

2021年，距堪培拉约40公里的凯普顿斯弗拉特地表土壤中发现了铅。这发生在Lake George金矿关闭约四十年后。当时，这所学前机构不得不关闭并迁址，因为原场地附近的土壤受到铅的严重污染。

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凯普顿斯弗拉特社区协会主席埃拉诺尔·帕夫洛维奇称这次新发现的污染令人失望，并质疑为何在此前对该地块进行检测后仍记录到这一情况。同时，她表示，EPA针对这所学前机构本身的行动很迅速，但呼吁加快消除该镇儿童和私人地块面临的风险。

私人地块基金

凯普顿斯弗拉特居民可以登记申请使用一项总额为100万澳元的社区基金，该基金旨在帮助处理私人土地上的铅污染。该计划还提供免费的EPA土壤检测，检测结果将决定进一步的风险降低措施。

帕夫洛维奇担心，这笔资金可能不足以覆盖整个小镇。莫纳罗选区议员史蒂夫·旺表示，如果拨款不足，他将争取额外资金。据他介绍，在这所学前机构的新地块上发现了一小片铅含量可能升高的区域，且那里的风险不像此前靠近矿区的地点那么严重。

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