研究人员在秘鲁北部的兰巴耶克山谷发现，在已分析的人类遗骸中，人际暴力水平较低，尽管当地社会曾实行活人祭祀。正如Live Science报道，科学家研究了1519人的骨骼遗骸，这些人约生活在公元前1500年至公元1800年之间。

遗骸上的创伤痕迹

25具骨骼，即样本的1.6%，发现了与人际冲突相符的创伤。另有77人，即5.1%，记录到颅骨以外骨骼的创伤，这些创伤被认为与事故后果相符。作者还未发现个人性别与暴力水平之间存在关联。

该研究于11月8日发表在《Frontiers in Environmental Archaeology》期刊上。其作者为纽约大学生物考古学家托马斯·斯奈德，以及乔治梅森大学人类学教授哈根·克劳斯。

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可能的解释

兰巴耶克山谷在不同时期曾发生大规模活人祭祀。据克劳斯称，在约1050年至1100年间的锡坎遗址，约200人在一次强烈的厄尔尼诺现象期间被杀害并举行仪式安葬。研究人员认为，至少部分大规模祭祀可能是在这一气象现象造成后果后安抚神灵的尝试，其中包括秘鲁的强降雨和洪水。

克劳斯推测，仪式性暴力可能有助于缓解社会紧张局势，但这并非人际暴力水平较低的既定原因。作者还指出，与秘鲁一些高地地区的人口相比，山谷居民可能更容易获得海洋资源和用于灌溉的河水。他们认为，这可能提供了更多食物资源，并减少了冲突的理由。

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