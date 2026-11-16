据多米尼加共和国国家缉毒局消息，两名以色列公民在多米尼加共和国蓬塔卡纳国际机场被拘留，其行李箱内发现16包疑似可卡因的物质。当时，他们正准备搭乘商业航班前往德国法兰克福，《耶路撒冷邮报》报道。

包裹藏在行李箱的双层夹壁中

安保人员在对行李进行X光扫描时获得的图像引起了怀疑。随后，一名检察官参与了检查。执法人员在第一个行李箱中发现7包，在第二个行李箱中发现9包。

据当地报道，两名被拘留者均为38岁。这些包裹用胶带缠绕，并装入塑料袋中，藏在行李箱内特制的双层夹壁隔层中。

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该物质已送检

多米尼加共和国国家缉毒局、机场和民航安保部门工作人员以及海关人员参与了此次联合行动。执法人员还从被拘留者处查获3部手机、电子设备、外币、护照和个人证件。

被拘留者已被移交给拉阿尔塔格拉西亚省检察官，后者可能会因涉嫌违反多米尼加毒品法律而申请预防性措施。查获的包裹已被送往国家法医科学研究所，以确定该物质的确切成分及其重量。执法人员还在核查，被拘留者是否可能是一个国际网络的成员；调查人员认为，该网络招募以色列公民向欧洲运输毒品。

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